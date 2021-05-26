Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 23 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ - 1
Балтийский городской округ – 3
Пионерский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 5
Правдинский городской округ – 1
Светловский городской округ – 2
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 5
Светлогорский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1
Советский городской округ - 1