Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 23 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ - 1

Балтийский городской округ – 3

Пионерский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 5

Правдинский городской округ – 1

Светловский городской округ – 2

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 5

Светлогорский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1

Советский городской округ - 1