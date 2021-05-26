Мошенники начали продавать билеты на матч «Локомотив» - «Зенит» в Калининграде

В интернете появились поддельные сайты, которые продают билеты на матч Суперкубка России между «Локомотивом» и «Зенитом». Об этом сообщается в социальных сетях «Стадиона Калининград».

«Билеты на матч за Суперкубок России не поступили в продажу. Все сайты, которые сейчас занимаются продажей билетов, - поддельные», - заявили в администрации стадиона, добавив, что они не являются билетным оператором.

Как ранее писала «Комсомолка», претендентами на проведение матча были стадион «Лужники» в Москве, «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена» в Саранске. 24 мая Российская Премьер-лига выбрала калининградскую арену. Матч пройдет 17 июля.