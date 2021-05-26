В Калининграде будут судить «гаражного» мошенника

В Калининграде будут судить директора строительной компании за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в декабре прошлого года 30-летний директор за 185 тысяч рублей обещал построить гараж для местного жителя. Однако деньги он присвоил, а заказчик остался без гаража.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, по данным полиции, злоумышленник причастен еще к двум «гаражным» мошенничествам. Расследование этих эпизодов продолжается.