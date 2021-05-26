По ходу девичника калининградка украла у подруги 38 тысяч рублей

В городе Пионерский несколько местных жительниц как-то собрались на девичник. И одна из них, несколько захмелев, ослабила контроль над своим мобильником. Этим воспользовалась 22-летняя девушка, оказавшаяся среди участниц теплой компании. При помощи оказавшегося в телефоне онлайн-приложения банка она сняла со счета подруги 38 тысяч рублей. Наутро владелица гаджета, почувствовав, наконец, себя лучше, просмотрела список последних операций, и ей сразу вновь поплохело. В то, что такие бабки она могла прокутить на вечеринке, как-то не верилось.

Кражу денег с банковского счета пришлось расследовать сотрудникам отделения полиции по Пионерскому городскому округу, которые и установили личность воровки – к слову, ранее уже судимой. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовнице грозит лишение свободы на срок до 6 лет.