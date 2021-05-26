Калининградцы вылавливают рыбу из отравленного канализацией Нижнего озера

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В Калининграде продолжают разбираться с причинами массового замора рыбы в Нижнем озере.

- Жалобы от горожан в администрацию города поступают с утра. Специалисты «Водоканала», «Гидротехника» и природоохранной прокуратуры выезжали на место. Проверяют незаконные подключения и сливы. По предварительным данным в озеро произошел сброс бытовой канализации. Прорыв это, аварийная ситуация или незаконная врезка – выясняется, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Калининграда.

Вода в озере стала вонючей и бурой от фекалий. В округе стоит тяжелый запах. Множество малька погибло, а крупные караси и карпы всплыли на поверхность и жадно хватают воздух. Называется все это замор.

Между тем местные жители не теряют времени даром и вылавливают рыбу сачками. Особенно предприимчивые умудряются набить полудохлыми карасями полные рюкзаки.

Специалисты взяли пробы воды. В администрации города обещают разобраться с загрязнением озера.