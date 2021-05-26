Из Калининграда могут запустить авиарейсы в Париж

На этой неделе Росавиация выдала разрешения на рейсы из Калининграда в Брюссель, Вену, Абу-Даби и Амстердам, а также в Бургас, Мюнхен, Варну и Шымкент. А вскоре, возможно, калининградцы смогут говорить еще и фразу «Мне в Париж по делу срочно!» Маршрут в столицу Франции разрабатывает иркутская авиакомпания «ИрАэро». Об этом сообщает радио «Business FM Калининград».

И хотя в администрации аэропорта «Храброво» признались, что пока ничего не знают о планах сибиряков, их пресс-секретарь Николай Бессонов подтвердил, что «Ир Аэро» не просто оценивает интерес потенциальных пассажиров, но и уже получила от Росавиации допуск на соответствующее направление. А запрос в калининградский аэропорт будет направлен после открытия сообщения с Францией, хотя когда это произойдет – никто не знает.

- Но готовить новый маршрут необходимо заранее, чтобы потом оперативно его запустить, - оптимистично пояснил Бессонов.