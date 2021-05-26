Беспилотники Балтфлота провели в калининградском небе больше 2 тысяч часов

Беспилотник «Орлан» выполняет очередную учебно-боевую задачу. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В армейском корпусе Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, подвели итоги деятельности подразделения беспилотных летательных аппаратов в зимний период обучения 2021 года.

По информации пресс-службы Западного военного округа, за это время ПБЛА провели в воздухе более 2 тысяч часов, преодолев свыше 15 тысяч километров, что на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Расчеты комплексов были задействованы на занятиях по боевой подготовке, тактических, тактико-специальных учениях мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений как в дневное, так и в ночное время суток. Беспилотники моделей «Форпост» и «Орлан» отечественного производства выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывания техники и личного состава.