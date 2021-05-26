В «ЕР» предложили новые меры для поддержки и развития российского бизнеса

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«Единая Россия» включила в предвыборную программу новые меры по поддержке и развитию бизнеса. Речь идет о помощи самозанятым, создании цифрового паспорта предпринимателя и принятии закона о разрешении на нестационарную торговлю для фермеров.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что из почти 6000 участников предварительного голосования каждый третий как раз является предпринимателем. В основном эти люди представляют малый и средний бизнес, пишет nashgorod.ru.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», также участвующий в предварительном голосовании, Ильнар Гирфанов напомнил, что в период пандемии многие предприниматели жаловались на излишнюю бюрократичность в получении господдержки. В ЕР предложили бороться с подобными проявлениями путем создания цифрового паспорта предпринимателя. Он поможет оформлять необходимые бизнесу документы и разрешения дистанционно, по аналогии с порталом «Госуслуги».

Еще одна инициатива единороссов – принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Это позволит исключить посредников, чтобы удешевить сельхозпродукцию, а фермерские продукты будут быстрее доходить до конечного потребителя.

Есть в программе ЕР и пункт о поддержке самозанятых. На помощь смогут рассчитывать те, кто зарабатывает не более 3 МРОТ в месяц.

По словам вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, при регистрации в качестве самозанятого с человека сразу снимаются надбавки по уходу за нетрудоспособным или по потере кормильца. Бюджет семьи теряет 5000-7000 рублей, при этом заработки часто не превышают этих цифр.

Турчак заявил, что рассматриваются и другие предложения. В частности, это упрощение лицензирования, увеличение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25-30%. Кроме этого, есть идея добиться смягчения наказания для субъектов МСП при первой проверке – заменить штраф на предупреждение. Секретарь генсовета отметил, что все предложения будут тщательно проанализированы перед включением в программу.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», предвыборная программа партии создается в тесном сотрудничестве с экспертами в разных отраслях. После окончательного формирования программы ее обсудят в регионах.