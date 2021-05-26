В Калининграде продолжается ремонт стационара горбольницы №2

Завершен очередной этап ремонта кровли и 2-го этажа стационара горбольницы No 2 на улице Дзержинского в Калининграде. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Антон Алиханов.

«За счет экономии (по итогам торгов) в стационаре капитально отремонтировали еще и внутренние помещения здания поликлиники No1, - проинформировал глава региона. - В том числе за счет этих же средств на этом амбулаторном корпусе осуществляются фасадные работы».

Обновленное отделение гериатрии теперь рассчитано на 42 койки из расчета по 3 пациента в палате. Появились зал для занятий лечебной физкультурой, комфортный процедурный кабинет, удобные санитарные комнаты с душевыми.