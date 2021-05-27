Калининградский губернатор совершил рабочую поездку в Черняховский городской округ

Губернатор Антон Алиханов по ходу рабочего выезда 26 мая в Черняховский городской округ оценил развитие аграрного сектора этого муниципального образования.

Глава региона ознакомился с работой кооператива-переработчика сырого молока «Шангал», который по итогам 2020 года почти вдвое увеличил производство сыра - 21,5 тонны. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для развития своей деятельности кооператив дважды получал господдержку в виде грантов на приобретение оборудования: в 2017 году - 5,9 млн рублей, в 2019-м - 5,7 млн рублей.

Еще один кооператив - «Калининградское молоко» - собирается в этом году принять участие в конкурсе на получение грантовой поддержки на реализацию проекта по производству молодых мягких, твердых и полутвердых сыров.

Алиханов также побывал в фермерском хозяйстве Олега Кирюшина, которое специализируется на выращивании гусей для производства мяса и яиц. 6 лет назад фермеру был предоставлен грант по направлению «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и сельскохозяйственной продукции» в объеме более 2 млн рублей. На эти средства было приобретено производственное оборудование и суточный молодняк гусей. По итогам 2020 года хозяйством было произведено 2 тысячи штук яиц и более 3 тонн мяса.

- Кроме того, в ходе выезда в муниципалитет губернатор побывал на стройплощадке нового свинокомплекса одного из крупнейших производителей свинины в регионе - «Прибалтийской мясной компании три», - добавили в пресс-службе. - Компания восстановила уровень производства свинины после эпидемии африканской чумы свиней.