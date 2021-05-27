Калининградские полицейские подготовили «антикриминальную» памятку для детей

Калининградские полицейские подготовили для детей специальную памятку. В ней подробно говорится о том, как несовершеннолетние могут избежать посягательств со стороны преступников. Правоохранители в емкой доходчивой форме излагают основные правила поведения для детей, применяемые почти в любой жизненной ситуации. Даются рекомендации на случай, если ребенок остался один дома, отправился за покупками в магазин и т. д., советы по общению со взрослыми незнакомцами и своими ровесниками, а также указывается алгоритм действий в случае, если беда все-таки случилась.

В УМВД России по Калининградской области надеются, что данная памятка окажется действительно полезной для подрастающего поколения:

Как не стать жертвой преступления (рекомендации детям)

Основные правила поведения для детей, применяемые почти в любой ситуации:

- если ты оказался без родителей, никому чужому или малознакомому не открывай дверь, как бы ни представлялся незнакомец;

- не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, а громко спроси: «Кто там?»;

- если дверь продолжают открывать чужие, будет правильным по телефону 02 вызвать милицию, точно указать адрес и затем с балкона или из окна звать соседей или окружающих на помощь;

- на телефонные звонки с вопросом, есть ли и когда вернутся с работы родители, надо отвечать, что они заняты, и спросить, кому и куда перезвонить;

- уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточки и окна, особенно если проживаешь на первом или последнем этажах;

- не оставляй в дверях своей квартиры записки - это привлекает внимание посторонних;

- будь внимательным с ключами от квартиры - не теряй, не оставляй под ковриком, в почтовом ящике и в других (только для тебя) укромных местах. В случае утери или пропажи ключей важно сразу же сообщить об этом родителям и заменить дверные замки;

- не хвастайся перед окружающими тем, какие в вашей квартире есть дорогостоящие предметы (телевизионная, видео- и радиоаппаратура, одежда, украшения и т. д.), а также количеством денег;

- не приглашай в дом незнакомых или малознакомых ребят и девушек ни под каким предлогом;

- очень правильно поступают мальчики и девочки, которые знакомят родителей со своими друзьями и товарищами;

- не носи с собой больших сумм денег, а если случайно такие деньги оказались в кармане - не хвастайся об этом;

- если во дворе или возле школы мальчики требуют деньги, постарайся убедить, что денег нет, и по возможности сообщи в полицию;

- на вопросы незнакомых людей, есть ли дома родители (папа или мама), лучше ответить, что родители сейчас отдыхают дома;

- не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми, т. к. пьяный человек сильно изменяется, его поступки могут быть непредсказуемыми и жестокими;

- не садись к незнакомым или малознакомым лицам в автомобиль, даже если хочется покататься или опаздываешь;

- нельзя садиться с посторонними в лифт, если с тобой нет родителей;

- если неизвестные тебе люди приглашают послушать музыку, сниматься в кино, посмотреть видеофильм, поиграть или показать собаку, другое животное (может быть и любой другой предлог), не спеши соглашаться, прежде обязательно посоветуйся с родителями или любым другим взрослым, которого ты хорошо знаешь и доверяешь;

- если чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в ближайший магазин, другое место или попроси взрослого прохожего проводить до дома;

- в любом тревожном случае необходимо обращаться в полицию, где всегда получишь совет и помощь.

Не вступай в ненужный разговор

Ни под каким предлогом не ходи с посторонними, если тебе обещают заплатить за то, что ты проводишь их коротким путем, донесешь сумку и т. д.

Если с тобой едет подвыпивший человек, лучше уступи ему место и перейди на другой конец автобуса, но ни в коем случае не вступай с ним в разговор.

Не принимай предложений незнакомцев, обещающих съемки в кино, участие в конкурсе красоты или поездку куда-либо. Спроси адрес, куда бы ты мог прийти вместе с родителями.

На все предложения подзаработать отвечай отказом или спрашивай, куда можешь прийти с родителями, чтобы ознакомиться с условиями труда и оплаты.

Если ты оказался наедине с нападающим, завидев любого прохожего, окликни его как своего давнего знакомого.

Не доверяй присматривать за своими вещами посторонним людям, даже если до этого они оставляли тебе для присмотра свои.

Завидев компанию молодых людей или подростков, лучше перейти на другую сторону и ни в коем случае не вступать с ними в разговор.

Не назначай встреч в безлюдных неосвещенных местах, парках и скверах.

Располагая деньгами, не соглашайся играть в азартные игры, даже если ты имеешь хорошую реакцию, угадываешь, где находится спрятанный предмет.

Ты пошел в магазин

Входя в магазин, не держи кошелек в руках.

Не пересчитывай наличность в людном месте, даже если тебе кажется, что никто на тебя не смотрит.

Не клади все деньги в одно место. Даже если твой кошелек вытащат или ты его потеряешь, то какая-то часть суммы у тебя сохранится.

Девушкам при посещении магазинов лучше носить сумочку прижатой к телу.

Один в квартире

Не хвастайся перед товарищами драгоценностями и оружием своих родителей.

Ни в коем случае не открывай дверь посторонним, даже если эти люди представились сотрудниками милиции, работниками коммунальных услуг или почты, знакомыми или сослуживцами родителей. Позвони родителям!

Не соглашайся подождать прихода родителей в квартире у соседа, ведь сосед для тебя посторонний.

Если кто-то из пришедших к тебе одноклассников просит показать украшения твоих родителей, сошлись на то, что не знаешь, где они лежат.

Прежде чем открыть дверь квартиры, дождись, когда на лестничной площадке никого не будет.

Если в кабине лифта или возле нее стоят незнакомые люди, откажись от поездки.

Обрати внимание

Твое агрессивное поведение может вызвать ответную агрессию.

Броский стиль одежды может стать причиной нападения.

Не скрывай от взрослых, если тебе причинили обиду. Прощая обидчика, ты способствуешь совершению другого преступления.

Подросток и чужая машина

Если около тебя остановилась машина, не садись в нее, даже если в салоне сидит женщина. Не соглашайся проводить до нужной улицы, даже если тебе по пути.

Не соглашайся на предложение подвезти тебя до дома, даже если ты очень устал и в машине никого, кроме водителя, нет.

Если ты решил добираться автостопом, попроси сопровождающих записать номер машины, марку, фамилию водителя и сообщить об этом родителям.

Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает, попроси остановить чуть дальше и выйди из машины.

Не соглашайся на предложение случайных знакомых или посторонних людей остановить машину и вместе добраться до дома.

Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.

Никогда не бери с капота чужой машины ни красивую коробку, ни оставленную банку. Известны случаи, когда в них было заложено взрывное устройство.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ - ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ НЕ ТОЛЬКО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ВОСПРИНИМАТЬ КРАСОТУ, ГАРМОНИЮ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, НО И НЕ ПОПАДАТЬ В ГЛУПЫЕ И ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ СИТУАЦИИ.

«Это должны знать все»

НИКОГДА

не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, и громко спроси: «Кто там?»;

не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми, так как пьяный человек сильно изменяется, его поступки могут быть непредсказуемыми и жестокими;

не позволяй чужим брать тебя на руки, ласкать, гладить, снимать одежду. Знай, что за это взрослого могут посадить в тюрьму;

не входи с посторонними в лифт, если с тобой нет родителей;

не садись в автомобиль с незнакомыми людьми, даже если они представляются знакомыми твоих родителей;

не носи с собой большие суммы денег, а если случайно такие деньги могут оказаться в кармане - не говори об этом.

ЕСЛИ

если ты оказался дома без родителей, никому чужому или малознакомому не открывай дверь, как бы ни представлялся незнакомец;

если дверь продолжают открывать чужие - вызывай милицию по телефону 02. Точно укажи адрес, а затем с балкона или окна зови соседей или окружающих на помощь;

если неизвестные тебе лица приглашают послушать музыку, сниматься в кино, посмотреть видеофильм, поиграть или показать животное (может быть и любой другой предлог) - не спеши соглашаться, прежде обязательно посоветуйся с родителями или любым другим взрослым, которого ты хорошо знаешь и доверяешь;

если чувствуешь, что тебя преследуют, то зайди в ближайшее людное место.

ЗНАЙ

Пострадать ты можешь не только от действий незнакомых людей, но и знакомых, родственников и даже родителей:

если родители пьют и не интересуются твоими проблемами;

если не кормят тебя или даже бьют;

если учитель в школе кричит на тебя, унижая и оскорбляя;

если на улице каждый день пристают хулиганы;

если тебя побили, иди в полицию к инспектору по делам несовершеннолетних или юридическую консультацию. Детям услуги адвоката предоставляются бесплатно;

если к тебе подошли незнакомые или малознакомые люди и требуют какие-либо вещи, ценности, деньги - постарайся громким криком привлечь внимание прохожих и попросить о помощи.

ЗАПОМНИ

Если у тебя имеется мобильный телефон, запомни:

не носи мобильный поверх одежды;

не держи его на видном месте;

не доставай его без надобности и не показывай окружающим, не хвастайся им перед сверстниками;

не оставляй телефон без присмотра;

не давай свой телефон в руки незнакомым людям.

ПОМНИ

на телефонные звонки с вопросом, есть ли и когда вернутся с работы родители, надо отвечать, что они заняты, и спросить, кому и куда позвонить;

уходя из дома, не забывай закрывать балкон, форточки и окна, особенно если проживаете на первом или последних этажах;

не оставляй в дверях своей квартиры записок - это привлекает внимание посторонних;

будь внимательным к ключам от квартиры - не теряй, не оставляй под ковриком, в почтовом ящике и в других «укромных» местах. В случае утери или пропажи ключей важно сразу же сообщить об этом родителям и заменить дверные замки;

не хвастайся перед окружающими тем, какие в вашей квартире есть дорогостоящие предметы, такие как аудио-, видеоаппаратура, компьютер, золотые изделия и т. д., а также количеством денег;

не приглашай в дом малознакомых или незнакомых ребят и девушек ни под каким предлогом;

необходимо знакомить родителей со своими друзьями и товарищами, уведомлять их о маршрутах прогулок с ними;

в любой тревожной ситуации необходимо обращаться в полицию;

отправляясь на занятия в школу, за покупками в магазин или другое место, всегда выбирай путь, по которому движется наибольшее количество людей, где имеется уличное освещение и нет заброшенных строений и пустырей, даже если он длиннее другого пути.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

1. Постарайся запомнить приметы преступников.

2. Немедленно расскажи о случившемся родителям, родственникам или соседям.

3. Обратись за помощью к любому сотруднику полиции или позвони по телефонам 02 или 01.