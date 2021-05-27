Калининградец лишился машины из-за 270 неоплаченных штрафов ГИБДД

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Славска лишился машины из-за 270 неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Лихач должен был заплатить более 150 тысяч рублей штрафов, исполнительные производства были переданы приставам. Однако мужчина по месту регистрации в Славском районе не проживал, на связь с судебными приставами не выходил и сведений об имуществе не предоставил.

Приставы выяснили, что у должника есть машина, и с помощью камер «Безопасного города» разыскали ее, а инспекторы ГИБДД задержали автомобиль в Калининграде.

Машину изъяли и поместили на спецстоянку. Однако должник не обжаловал действия приставов в установленный законом срок, поэтому автомобиль был реализован на комиссионных началах, а деньги были направлены на погашение штрафов.