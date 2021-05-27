В лесу под Правдинском «черные лесорубы» уничтожили деревьев на миллион рублей

Двое жителей Правдинского городского округа пустили на дрова более 100 деревьев.

Свежие спилы обнаружил сотрудник Железнодорожного лесничества, который сообщил об этом в полицию. Сотрудники угрозыска в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 34-летнего мужчину из поселка Железнодорожного. Вещественными доказательствами стали груженный лесом ГАЗ-66 и бензопила.

- Как было установлено, подозреваемый и его подсобный рабочий днем пилили деревья, после чего прятали грузовик в лесополосе, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Чтобы оставаться незамеченными, они вывозили дрова из леса уже ночью и затем продавали.

Предварительный ущерб эксперты оценили в сумму около 1 миллиона рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».