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Происшествия27 мая 2021 10:45

В лесу под Правдинском «черные лесорубы» уничтожили деревьев на миллион рублей

Загрузив днем грузовик дровами, преступники прятали его в чаще, а ночью вывозили добычу для последующей продажи
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Двое жителей Правдинского городского округа пустили на дрова более 100 деревьев.

Свежие спилы обнаружил сотрудник Железнодорожного лесничества, который сообщил об этом в полицию. Сотрудники угрозыска в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 34-летнего мужчину из поселка Железнодорожного. Вещественными доказательствами стали груженный лесом ГАЗ-66 и бензопила.

- Как было установлено, подозреваемый и его подсобный рабочий днем пилили деревья, после чего прятали грузовик в лесополосе, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Чтобы оставаться незамеченными, они вывозили дрова из леса уже ночью и затем продавали.

Предварительный ущерб эксперты оценили в сумму около 1 миллиона рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Криминал