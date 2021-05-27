В Калининграде на двух улицах запретят остановку транспорта

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В Калининграде в середине июня будет запрещена остановка транспорта в районе улицы Д. Донского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Остановку запретят с 15 июня по обеим сторонам внутриквартального проезда от ул. Дмитрия Донского до ул. Коломенской (проезд между отделением посольства Белоруссии и детской областной больницей).

Также с 15 июня по обеим сторонам дороги-дублера в районе Московского проспекта, 262-268, будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» в соответствии с новой схемой.