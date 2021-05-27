В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в четверг, 27 мая, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на Ленинском проспекте, 1-3, 5, 7-9, 11-15, 47, 51, 57, 61; ул. Черняховского, 2-4, 6, 6а-12а; ул. Подполковника Иванникова, 5, 7, 11, 9-15; ул. Восточной, 11-27,18; ул. Киевской, 68, 74а, 80; ул. Тихорецкой, 47-49, 55-57, 61; ГО «Луч-1»; ул. Тобольской, 15-47, 27-33 (насосная станция МК 65-60-10 ГП КО «Водоканал»).

Из-за отключения электричества без холодной воды до 18 часов останутся дома на ул. Тобольской, 15-33.