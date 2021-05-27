На калининградку завели дело за сбитого пешехода на «зебре» в Светлом

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Фото: Александр Подгорчук
На жительницу Светлого завели уголовное дело после наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 14 августа 2020 года на улице Советской. 30-летняя водитель «Ауди» в районе дома №28 сбила женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда 42-летняя пешеход получила тяжелые травмы, ей был причинен тяжкий вред здоровью.
Полицейские провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, очевидцев и потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.