На ул. Дадаева в Калининграде сбили 9-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Дадаева водитель «Ниссана» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда школьница получила телесные повреждения.

На улице Зоологической водитель микроавтобуса «Фольксваген» не успел затормозить перед внезапно вышедшей на «зебру» 73-летней женщиной. В результате наезда пенсионерка получила травмы.