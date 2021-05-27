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Происшествия27 мая 2021 11:38

На ул. Дадаева в Калининграде сбили 9-летнюю девочку

Школьница получила телесные повреждения
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Дадаева водитель «Ниссана» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда школьница получила телесные повреждения.

На улице Зоологической водитель микроавтобуса «Фольксваген» не успел затормозить перед внезапно вышедшей на «зебру» 73-летней женщиной. В результате наезда пенсионерка получила травмы.

ДТП