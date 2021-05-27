3 медика, 8 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 35 случаев ОРВИ и 4 случая пневмонии.

Среди заболевших:

- 8 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- сотрудник образовательной организации;

- 2 работника транспортных предприятий;

- работник промышленных предприятий;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник гостиницы;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся лицея 49 Калининграда;

- 9 неработающих.

Нарастающим итогом в области зарегистрировано с начала пандемии 33340 случаев заболевания.