3 медика, 8 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 35 случаев ОРВИ и 4 случая пневмонии.
Среди заболевших:
- 8 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- сотрудник образовательной организации;
- 2 работника транспортных предприятий;
- работник промышленных предприятий;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник гостиницы;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся лицея 49 Калининграда;
- 9 неработающих.
Нарастающим итогом в области зарегистрировано с начала пандемии 33340 случаев заболевания.