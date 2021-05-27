«Белавиа» отменила все рейсы в Калининград

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 27 мая отменяет все рейсы в Калининград. Об этом сообщается на сайте национального авиаперевозчика.

Помимо Калининграда, перевозчик до 30 октября отменил рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель и Барселону.

«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов», - говорится в сообщении авиакомпании.

«Белавиа» отменяет рейсы после того, как ряд стран, в частности Литва и Польша, запретили пролеты над своей территорией после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.