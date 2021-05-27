В прогулочных зонах Калининграда установят фудтраки

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В Калининграде в прогулочных зонах установят фудтраки. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

По ее словам, три места для их размещения уже определены на Летнем озере, по одному - на набережной Трибуца, Солнечном бульваре и Нижнем пруду.

«Естественно мы хотим, чтобы было не только удобно и вкусно, но и красиво, поэтому в конкурсной документации прописали требования, как должен выглядеть фудтрак», - отметила сити-менеджер.

Конкурс для желающих организовать передвижную точку общепита уже стартовал, заявки от предпринимателей поступают.

«Контракт будем заключать на год. Также в ближайшие дни планируем объявить еще один конкурс для желающих установить фудтраки летом на Голубых озерах, озере Пелавском и карьере в районе СНТ «Мечта», чтобы отдыхающие смогли не только искупаться на оборудованном пляже, но и при желании перекусить», - сказала Елена Дятлова.