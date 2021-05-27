На Нижнем озере и Поплавке установят аппараты по продаже корма для птиц

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Городские власти намерены установить на озерах вендинговые аппараты по продаже корма для птиц. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбуке».

«К сожалению, многие люди ошибочно полагают, что покормить водоплавающих птиц хлебом - это хорошая идея, но на самом деле орнитологи скажут, что это не так. В том числе и неправильная диета приводит к гибели пернатых, - отметили в горадминистрации. - И если кому-то захочется сделать доброе дело - покормить уточек, то всегда можно будет купить для них не только вкусную, но полезную пищу».

Один из таких аппаратов планируется установить на озере Поплавок, еще пять - на Нижнем пруду. Конкурс на право размещения нестационарных объектов торговли уже стартовал. Контракт с победителем конкурса будет заключаться сразу на 3 года, начальная цена вопроса - в районе 21-28 тысяч рублей за весь период аренды.