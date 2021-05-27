Калининградский яхтсмен примет участие в первенстве мира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Яхтсмен из Пионерского квалифицировался для участия в первенстве мира. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, путевку на главный старт сезона среди самых перспективных представителей самого массового мирового класса детских яхт типа «Оптимист» завоевал Иван Михалев.

До этого он показал стабильные результаты на трех соревнованиях. Но на окончательное решение тренерского штаба национальной команды повлияла победа калининградца на майской регате в Санкт-Петербурге и уровень его подготовки в условиях сильного ветра.

На старт первого этапа питерской серии регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» вышли 134 представителя ведущих отечественных школ парусного спорта.

В том числе и воспитанники Григория Михалева из Пионерского городского округа, завоевавшие золото в общем зачете среди участников не старше 15 лет и бронзу малого зачета среди сверстников не старше 11 лет.

Стабильнее всех три зачетные гонки и прошел Иван Михалев, набравший 15 очков. А в младшей возрастной подгруппе третьим из 13 стал еще один представитель Калининграда Марк Бартош. Последний осенью прошлого года выиграл престижные всероссийские соревнования на Черном море, финишировав первым из 88 соперников в семи зачетных гонках подряд.

Теперь Иван Михалев выступит на первенстве мира, которое летом должно пройти на озере Гарда в Италии.