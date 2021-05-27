Адвокат Элины Сушкевич: Подадим жалобу в Верховный суд на отмену оправдательного приговора

Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 27 мая, в Москве отменили оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвиняли в умышленном убийстве младенца. Адвокаты пока не знают конкретную причину, почему отменили приговор.

- По каким причинам отменено, мы не знаем, - сказал радиостанции «Business FM Калининград» адвокат Элины Сушкевич Андрей Золотухин. - Нам известно, что излагал в своем апелляционном представлении государственный обвинитель и в своей апелляционной жалобе представитель потерпевшей. И, как нам казалось, тех сведений, которые они там указали, недостаточно для отмены состоявшегося решения, потому что не описывается никаких существенных нарушений, которые бы могли повлиять на решение, принятое присяжными заседателями.

По словам Золотухина, сейчас дело будет направлено на повторное рассмотрение в ином составе суда со стадии отбора присяжных заседателей. Дальше дело вновь будет слушаться по существу - пройдет судебное следствие, допросы свидетелей, исследование экспертиз и так далее.

- Кроме того, мы подадим кассационную жалобу, которая будет рассматриваться в Верховном суде. Будем надеяться, что она будет рассмотрена положительно для нас, - добавил Андрей Золотухин.

Напомним, главврача роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняли в умышленном убийстве ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела 6 ноября 2018 года в калининградском роддоме № 4. По версии следствия, Белая выступила организатором убийства, а Сушкевич - покорным исполнителем. 10 декабря прошлого года коллегия присяжных врачей оправдала.

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Отменен оправдательный приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг, 27 мая, отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве младенца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Новости не радостные. Но ожидаемые. Апелляционный суд решение присяжных отменил. Дело возвращается в Калининград, для повторного рассмотрения со стадии отбора присяжных, - написала на своей странице в «Фейсбуке» Элина Сушкевич. - Я продолжу работать в своей должности и одновременно буду участвовать в заседаниях» (подробности).