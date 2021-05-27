Калининградца поймали пьяным, без водительских прав и на угнанной машине

Три в одном умудрился совместить 32-летний калининградец, которого сотрудники ГИБДД поздним вечером 25 мая остановили возле дома 242 на Московском проспекте. Оказалось, что мужчина находился за рулем угнанного автомобиля, был пьян и не имел прав на управление транспортными средствами.

Незадолго до этого горожанин действительно распивал спиртное в квартире своего приятеля с улицы Клары Цеткин. Хозяин вырубился первым, и заскучавший гость решил развлечься, как умел. Нашел ключи от принадлежавшей другу машины, завел ее и отправился кататься по улицам. Владелец авто тем временем проснулся, не обнаружил сначала собутыльника, а потом и своей «тачки», и принялся бомбардировать полицию просьбами разыскать обоих, что правоохранителям в итоге и удалось сделать.

Плюс ко всему выяснилось, что угонщик ранее уже привлекался за пьяное вождение. Поэтому есть все основания полагать, что теперь он получит на всю катушку, не отделавшись лишь уже составленным административным материалом. Часть 1 статьи 166 УК РФ, по признакам которой возбуждено уголовное дело, предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 5 лет.