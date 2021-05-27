Дятлова прокомментировала массовую гибель рыбы в Нижнем озере в Калининграде

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Во время рабочего выезда в четверг, 27 мая, глава администрации Калининграда Елена Дятлова прокомментировала загрязнение Нижнего озера. По ее словам, которые приводит издание "Клопс.Ru", причиной экологического бедствия мог стать сброс воды из ливневой или хозяйственно-бытовой канализации.

- Сегодня до конца дня мы установим, разберемся, затампонируем и решим эту проблему. Те виновные, кто это сделал, будут наказаны, - сказала Дятлова, добавив, что лица, причастные к сбросу нечистот уже установлены.

Напомним, накануне калининградцы заметили, что вода в Нижнем озере стала мутной, появился неприятный запах, а рыба стала всплывать кверху брюхом. Обстоятельства происшествия изучает прокуратура.

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В Калининграде в среду, 26 мая, в администрацию города начали поступать звонки от горожан. Жаловались на слив нечистот в Нижнее озеро, из-за чего начала гибнуть рыба. Корреспондент «Комсомолки» побывал на озере и оценил масштаб экологической катастрофы (подробности).