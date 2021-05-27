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Происшествия27 мая 2021 16:34

Пьяный светлогорец, матерясь, отпинал чужой автомобиль

Теперь житель города-курорта может отправиться за решетку
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Жителю Светлогорска грозит лишение свободы на срок до 2 лет за повреждение чужого автомобиля.

Началось с того, что поздним вечером по местной улице Тихой, громко ругаясь матом, шел откровенно нетрезвый мужик. Высыпавшие на свои балконы обыватели бурно негодовали и отпускали в адрес дебошира нелицеприятные замечания. Однако это лишь раззадорило 32-летнего горожанина и за неимением возможности поквитаться с критиками он принялся пинать ближайший припаркованный у тротуара автомобиль.

Владелец изрядно помятой в результате инцидента Toyota RAV4 - 70-летний светлогорец - позвонил в полицию. На место происшествия прибыли участковые уполномоченные, опросили очевидцев и вскоре установили подозреваемого в совершении преступления. На молодчика завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества, и самое малое, что предстоит теперь хулигану, это компенсировать автомобилисту ущерб - 29 тысяч рублей.

Криминал