Пациенток перинатального центра учили, как перевозить детей в автомобиле

Старший тренер Дмитрий Стебаков демонстрирует участникам встречи элементы образовательной программы для тренеров перинатального центра. Фото: Госавтоинспекция Калининградской области.

25 мая в конференц-зале регионального перинатального центра состоялась пресс-конференция, посвященная старту в Калининградской области федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. В мероприятии приняли участие начальник УГИБДД УМВД России по региону Геннадий Бубенов, уполномоченный по правам ребенка Ирина Ткаченко, заместитель начальника отдела департамента охраны здоровья регионального минздрава Наталья Тарнопольская, главврач перинатального центра Ольга Грицкевич и руководитель проекта Кристина Ляпистова.

Полковник полиции Бубенов сообщил, что с января по апрель произошло уже 40 ДТП с транспортными средствами, в которых находились несовершеннолетние пассажиры. И в 15 случаях они получили травмы разной степени тяжести.

- Причина в том, что не все водители, перевозящие детей, соблюдают правила дорожного движения и скоростной режим, - объяснил глава УГИБДД. - Я уверен в том, что проводимая в рамках проекта работа поможет существенно снизить число аварий с участием детей.

Ирина Ткаченко в свою очередь заметила, что вина за то, что в ДТП пострадал ребенок, всегда целиком и полностью ложится на взрослого. И принимать решения, которые помогут победить несправедливость и безалаберность, тоже предстоит взрослым.

Со своей стороны Наталья Тарнопольская выразила надежду, что проект станет одним из основных элементов безопасности детства в Калининградской области, и пообещала всесторонне поддержать его реализацию.

Остается добавить, что проект «Детство без опасности» рассчитан на три года и реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который, в свою очередь, является составляющей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов были запущены в июне 2019-го и продолжались в минувшем году, даже несмотря на пандемию, в 35 регионах.

- Было проведено 4 489 занятий, в ходе которых обучено порядка 10 тысяч молодых мам и будущих родителей, - отчитались организаторы. - В этом году проект охватит еще 35 регионов и к концу года будет реализовываться в 100 перинатальных центрах и родильных домах Российской Федерации.