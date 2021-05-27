В мэрии Калининграда объяснили причину неприятного запаха в городе

Неприятный запах в Калининграде, на который горожане жаловались в среду, появился из-за ремонтных работ на предприятии «Калининградгазификация». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«26 мая в Московском районе специалисты демонтировали и проводили дегазацию сосудов газораспределительной установки сжиженного углеводородного газа. При этом сосуды наполняли водой, а неиспарившиеся остатки газа поднимались в воздух», - сообщили в мэрии Калининграда, добавив: газовики уточнили, что этот запах не представлял опасности для жизни и здоровья калининградцев.