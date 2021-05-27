«Сад памяти»: На ул. Куйбышева в Калининграде высадили аллею из 48 деревьев

. Фото: мэрия Калининграда

На улице Куйбышева в Калининграде в рамках акции «Сад памяти» высадили аллею из 48 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Это международная акция. В России и других странах высадят 27 миллионов деревьев в память о людях, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Весной этого года мы высаживаем в Калининграде деревья каждую неделю», - рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Всего в этом году на Куйбышева появится 75 новых деревьев, отметили в пресс-службе мэрии: 58 мясо-красных каштанов Бриоти и 17 мелколистных лип. Все деревья возрастом 15 лет, высотой 3,5 метра, диаметром ствола 4 см.