Потерпевшая по калининградскому «делу врачей» родила ребенка

Потерпевшая по калининградскому «делу врачей» Замирхон Ахмедова впервые стала мамой. Как сообщает klops.ru, ребенок появился на свет здоровым еще в начале мая в роддоме №1. Мальчика назвали Мухаммедом.

Напомним, первого ребенка Замирхон Ахмедова родила недоношенным 6 ноября 2018 года в роддоме № 4. У малыша была экстремально низкая масса тела - всего 700 граммов. Спустя пять часов младенец скончался. 16 ноября была задержана Елена Белая - на тот момент исполняющая обязанности главврача роддома № 4, полгода спустя в СИЗО отправилась неонатолог-реаниматолог Регионального перинатального центра Калининграда Элина Сушкевич. Медиков обвинили в умышленном убийстве ребенка Ахмедовой. По версии следствия, по указанию Белой Сушкевич ввела малышу смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат», после чего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода. Обвинение строилось на том, что Белая не хотела портить статистику роддома (если бы ребенок умер своей смертью), поскольку претендовала на должность главного врача. Кроме того, утверждалось, что Белая решила сэкономить дорогостоящий препарат «Куросурф» для раскрытия легких, который нужно было ввести, чтобы спасти новорожденного.

Калининградское «дело врачей» тянулось больше двух лет и завершилось в пользу обвиняемых, которых присяжными признали невиновными. Однако сегодня, 27 мая, в Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Элине Сушкевич и Елене Белой.