В Мамоново пьяный дед грозился зарезать внучку

. Фото: Александр Подгорчук

Жителю Мамоново грозит до двух лет колонии за угрозу убийством. Мужчина угрожал зарезать внучку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Приехавшая в гости к родственникам 15-летняя внучка попросила деда уйти из квартиры, потому что он пьян. Началась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и стал высказывать угрозы в отношении несовершеннолетней.

Супруга злоумышленника успокоила его и позвонила в полицию. На деда завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».