В Мамоново пьяный дед грозился зарезать внучку

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Фото: Александр Подгорчук
Жителю Мамоново грозит до двух лет колонии за угрозу убийством. Мужчина угрожал зарезать внучку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Приехавшая в гости к родственникам 15-летняя внучка попросила деда уйти из квартиры, потому что он пьян. Началась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и стал высказывать угрозы в отношении несовершеннолетней.
Супруга злоумышленника успокоила его и позвонила в полицию. На деда завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».