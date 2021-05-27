Почти 200 калининградцев участвовали в акции по экспресс-анализу крови на сахар

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в четверг прошла акция, в ходе которой горожане могли сдать кровь на сахар. В течение четырех часов экспресс-исследование прошли 183 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства. У 21 из них выявлен повышенный уровень глюкозы.

Также пациентов мобильного центра здоровья принимали врач-эндокринолог и врач-диетолог. Специалисты дали необходимые консультации всем желающим. Пациентам с повышенным уровнем сахара в крови было предложено посетить врача-эндокринолога в поликлинике по месту прикрепления для прохождения более углубленного обследования.

По данным областного минздрава, сейчас в регионе на учете состоит более 32 тысяч больных сахарным диабетом, из них с впервые выявленным в 2021 году – 419 человек.