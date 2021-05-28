Полицейские изъяли у калининградца крупную партию «дизайнерских» наркотиков

В Калининграде полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой калининградец распространял через закладки вещество a-пирролидиновалерофенон (α-PVP), известное как «дизайнерский» наркотиков. В ходе личного досмотра у него нашли 16 свертков с наркотиком, а также электронные весы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.