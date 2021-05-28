Панорамный лифт на променаде в Светлогорске откроют в середине июня

Лифт на променаде в Светлогорске откроется в первой половине июня. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» рассказал глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

"Наш высокий берег можно будет преодолеть в кабинке лифта с панорамным остеклением, комфортно спустить на новый променад, но самое главное – подняться", - сказал Бондаренко.

Подъем и спуск на лифте будет платным, так как проект реализован частным инвестором. Цену обнародуют в ближайшее время, добавил Бондаренко.