«Так не доставайся же ты никому!» Уголовник разбил краденый телефон, когда не смог его продать

Житель Гурьевского района, находясь в поселке Луговое, изрядно нагрузился спиртным, и как следствие, уснул прямо возле местного магазина на улице Центральной. Лежащего на земле человека увидел проходивший мимо 49-летний сельчанин. Вспомнив полученные когда-то навыки (мужик был ранее судим), он подкрался к пьяному, пошарил у него по карманам и стал счастливым обладателем мобильного телефона. Кстати. за действиями преступника наблюдал владелец один из продавцов, но, видимо, предпочел не вмешиваться.

Чужой гаджет опытный вор оставлять себе отнюдь не собирался, отправившись на остановку общественного транспорта, где стал предлагать купить телефон ожидающим автобуса гражданам. Однако те, подозревая, что тут дело нечисто, так и не соблазнились выгодным предложением. И тогда разозленный неудачей уголовник с размаху шваркнул несчастный аппарат оземь.

- Картину произошедшего восстановили участковые уполномоченные полиции после того как в отдел внутренних дел обратился за помощью владелец похищенного мобильника, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. – Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Грабеж», которая предусматривает для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.