Калининградец тяжело ранил забравшегося к нему в подвал кота

Житель Московского района Калининграда стал обвиняемым в уголовном деле о жестоком обращении с животными.

Как установлено, 33-летний горожанин застал у себя в подвале соседского кота. Которого, судя по тому, что был в этот момент вооружен пневматической винтовкой, давно уже подкарауливал. Рачительный хозяин выстрелил в животное. Истекающий кровью кот сумел приползти к своей хозяйке, которая поспешила отвезти его в ветклинику. Врачи благополучно извлекли пулю, однако ранение оказалось тяжелым - задние лапы мурлыки так и остались парализованными.

Возмущенная подобным зверством пенсионерка высказала стрелку все, что о нем думает. Тот в ответ заявил: мол, и дальше буду мочить твоих зверей (60-летняя женщина держит несколько кошек), если застану их на своей территории. После этого калининградка (у которой когда-то бесследно пропали несколько питомцев) обратилась в полицию, и участковые уполномоченные провели расследовании, изъяв пресловутую воздушку.

По закону живодеру может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.