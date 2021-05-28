В Калининграде росгвардейцы разыскали потерявшуюся 5-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны разыскали потерявшегося ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В четверг около 17 часов находившийся на маршруте патрулирования наряд получил сообщение, что на улице Минусинской потерялась 5-летняя девочка, которая гуляла во дворе дома. Мать ребенка не смогла самостоятельно найти дочь и обратилась за помощью.

В ходе поисковых мероприятий патрульный экипаж обнаружил потерявшуюся девочку живой и здоровой во дворе одного из соседних домов. На место был вызван сотрудник ПДН. Росгвардейцы передали ребенка матери.