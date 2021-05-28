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Общество28 мая 2021 12:45

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Виктор Сергеев
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининграде в пятницу, 28 мая, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на Ленинский пр-кт 5-13а, ул. Черняховского 2-12а, ул. Подп. Иванникова 1-15, ул. Портовая 6, ул. Театральная 34, пл. Победы 1, мкр Прегольский 1а,2.

До 20 часов электричество отключено на ул. Тенистая аллея 16-22г.

Отключение холодного водоснабжения запланировано с 10:00 до 15:00 в домах на ул. Чернышевского 75 и Каштановая аллея 79-81.