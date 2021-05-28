2 медика, 11 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 34 случая ОРВИ, 5 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 7 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- работник транспортных предприятий;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник охранного предприятия;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- воспитанник детского сада 102 Калининград;

- студент филиала МФЮА;

- 11 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33380 случаев заболевания.