2 медика, 11 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 34 случая ОРВИ, 5 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 7 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- работник транспортных предприятий;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник охранного предприятия;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- воспитанник детского сада 102 Калининград;
- студент филиала МФЮА;
- 11 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33380 случаев заболевания.