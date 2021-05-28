В праймериз «ЕР» уже приняли участие 5 млн россиян

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30 мая завершится предварительное голосование «Единой России», которое в этом году проходит в электронном формате. За первые 4 дня в нем приняли участие примерно 5 млн человек. Это абсолютный рекорд для нашей страны.

Эксперты считают, что причина успеха праймериз – удобная инфраструктура, которую единороссы создали для дистанционного голосования. Итогом стало то, что еще до его конца в нем приняли участие в 4 раза больше избирателей, чем во всероссийском тестировании Центризбиркома, прошедшем в середине мая. Тогда проголосовали 1,2 млн человек, пишет nashgorod.ru.

По мнению президента фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Ильи Массуха, "ЕР" удалось заручиться доверием граждан. Они поверили в безопасность и легитимность предварительного голосования. Прежде всего, благодаря наличию индивидуального ключа шифрования, который позволяет проверить, насколько корректно учтен голос.

Легитимность праймериз существенно повышается благодаря верификации желающих отдать свой голос через портал «Госуслуги». Еще один важный момент – использование технологии блокчейна не позволяет никому, в том числе организаторам праймериз, вмешиваться в процесс и влиять на результаты. Наконец, технологии позволяют отслеживать подсчет голосов в реальном времени.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что число проголосовавших всего за несколько дней позволяет говорить о том, что праймериз действительно повлияет на осенние выборы в Госдуму.

Сайт er.ru сообщает, что принять участие в предварительном голосовании можно до полуночи 28 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале pg.er.ru. 30 мая, после того, как процедура голосования завершится во всех регионах, начнется подсчет голосов. Окончательные итоги праймериз будут подведены в начале июня.

Андрей Кропоткин, председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, рассказал, что в ходе проведения предварительного голосования жители Калининградской области проявляют высокую активность.

“Количество проголосовавших на сегодняшний день составляет 23 тысячи 623 человека. И это хорошие цифры. На мой взгляд, интерес к предварительному голосованию связан и с тем, что среди его участников немало новых лиц в политике: это общественники, волонтеры, врачи. Тем самым, партия лишний раз подчеркивает, что она открыта для новых лиц и новых идей.

Хочу напомнить, что избиратели самого западного региона Российской Федерации могут быть спокойны относительно сохранности своих персональных данных в рамках предварительного голосования. Система надежно защищена, и она успешно прошла многоуровневое тестирование, которое обеспечивает сохранность персональных данных, а также тайну голосования. Также подчеркну, что для избирателей участие в предварительном голосовании является делом добровольным и проходит только в электронном формате. Ни о каких принуждениях не может быть и речи. Человек сам решает, за какого кандидата он может отдать свой голос”, - отметил Кропоткин.