МЧС предупреждает о грозах в Калининградской области

Главное управление МЧС России по Калининградской области объявило официальное предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

«В ближайшие 3 часа ожидаются грозы, - говорится в сообщении. - Смещение с запада на восток. Сейчас гроза в Железнодорожном. При грозе порывы ветра 12-14 м/с».

В МЧС напоминают, что во время грозы необходимо закрыть окна и двери, не разговаривать по телефону, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном. По возможности нужно выключить телевизор, радио и другие электроприборы. Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).