В Черняховске сын местного депутата жестоко избил 14-летнего подростка

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Черняховске 17-летний сын депутата окружного Совета жестоко избил подростка. Видео избиения опубликовали сразу несколько пабликов во ВКонтакте. Инцидент произошел еще 22 мая.

На опубликованной записи видно, что подросток бросает своего оппонента на землю, затем начинает бить лежащего кулаками по голове.

- Ой, ой, хватит, - слышно на записи. Только после этого очевидцы пытаются оттащить обезумевшего подростка, который начал бить лежащего без сознания ногами по голове.

Как стало известно «Комсомолке», 14-летнего черняховца избил сын местного депутата Сергея Харитонова.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, заявление от матери избитого подростка поступило в четверг, 27 мая.

«Сотрудниками полиции было организовано проведение проверки. Предварительно установлено, что между несовершеннолетними произошел конфликт на улице. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам медицинского освидетельствования будет установлена степень вреда здоровью подростка и принято процессуальное решение», - рассказали в пресс-службе полиции.

Отметим, что многочисленные комментаторы в соцсетях сомневаются, что депутатский сын понесет какую-либо ответственность.