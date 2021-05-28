Калининградец лишился земельного участка за долги по алиментам

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Житель Светлого лишился земельного участка за долги по алиментным платежам. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Горожанин не платил алименты на содержание сына 2014 года рождения и накопил задолженность в размере 600 тысяч рублей. Более того, он избегал общения с приставами и скрывал имущество.

Тем не менее сотруднику УФССП удалось установить, что у должника в собственности есть земельный участок. На него был наложен арест, однако горе-отец продолжал уклоняться от уплаты алиментов. В результате участок был оценен и реализован на торгах.

Вырученные от продажи земли 600 тысяч рублей уже поступили в счет погашения задолженности.