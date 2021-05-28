Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 27 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Гвардейский городской округ - 2
Балтийский городской округ - 1
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 2
Светлогорский городской округ - 2
Краснознаменский городской округ - 1