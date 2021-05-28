Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 27 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Гвардейский городской округ - 2

Балтийский городской округ - 1

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 2

Светлогорский городской округ - 2

Краснознаменский городской округ - 1