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Здоровье28 мая 2021 16:04

Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 27 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Гвардейский городской округ - 2

Балтийский городской округ - 1

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 2

Светлогорский городской округ - 2

Краснознаменский городской округ - 1

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