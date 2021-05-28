Полиция напоминает: штрафы за отсутствие защитных масок никто не отменял

Расслабляться рано - пандемия еще не закончилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помните, какие скандалы в разгар пандемии возникали по причине упорного нежелания некоторых калининградцев носить защитные маски? Вплоть до угроз в адрес правоохранителей с последующим возбуждением уголовных дел по данному поводу. Так вот, есть основания полагать, что население эксклава с приходом долгожданной весны несколько подрасслабилось. Во всяком случае, увидеть, например, в магазине покупателя без маски на лице сегодня можно не так уж редко.

Между тем, как на днях сообщила глава местного Управления Роспотребнадзора Елена Бабура, уровень заболеваемости COVID-19 в самом западном регионе страны выше среднероссийских показателей, темпы вакцинации недостаточные, и вообще необходимо срочно принимать меры. Будем надеяться, что до предложенного ведомством запрета массовых мероприятий на две недели все же не дойдет. Однако начальник отдела применения административного законодательства УМВД России по Калининградской области Екатерина Калиновская решила напомнить всем о том, что постановление регионального правительства от 16 марта прошлого года никто не отменял. А согласно этому документу «запрещено нахождение граждан без средств индивидуальной защиты (лицевых масок) в торговых организациях, рынках, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, объектах транспортной инфраструктуры (вокзалах, станциях), отделениях многофункциональных центров, почтовых отделениях, отделениях банков, медицинских организациях (при ожидании приема) и иных помещениях по оказанию услуг населению».

- Граждане также обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, - добавляет подполковник полиции. – А также соблюдать социальное дистанцирование - не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Исключением здесь могут стать разве что легковые такси.

По-прежнему действует и масочный режим, подразумевающий использование такого средства индивидуальной защиты, как лицевая маски (одноразовая или многоразовая), во всех видах транспорта общего пользования, в общественных местах и помещениях.

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в местах массового скопления людей, перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, наделены правом не допускать на территорию, на которой осуществляется соответствующая деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим, и отказывать им в предоставлении транспортных услуг, - добавила Екатерина Калиновская. - Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности: нарушителя могут для начала предупредить, но предусмотрен и денежный штраф: для граждан - в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В общем, дорогие калининградцы и гости области, не говорите потом, что вас не предупреждали!