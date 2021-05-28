В Калининграде в День защиты детей бесплатно раздадут мороженое

В Калининграде во вторник, 1 июня, отметят День защиты детей. Как рассказала журналистам начальник управления спорта и молодежной политики администрации города Людмила Помогаева, запланирован ряд мероприятий.

- Есть определенные ограничения по проведению массовых мероприятий – они запрещены. Программа выстроена так: во всех лагерях дневного пребывания будут осуществлены на территории лагеря торжественные мероприятия. Это различные акции, квесты, спортивные разминки, - рассказывает Людмила Помогаева. - Включились и учреждения культуры. В муниципальном Доме искусств 1 июня состоится представление «Русалочка», посвященное Дню защиты детей. Дети смогут посмотреть представление бесплатно и в подарок получить бесплатную порцию мороженого.

Начальник управления отметила, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм, с определенной рассадкой и с соблюдением загрузки зала, установленной нормами Роспотребнадзора.