Погода на выходные в Калининграде: последние холодные дни

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Погода в самом конце мая будет немногим лучше, чем была в начале месяца. С северных широт к нам поступают холодные воздушные массы, которые немного собьют показания термометров.

По прогнозу портала rp5.ru, в субботу днем воздух прогреется всего до +13...+15 градусов. Последний раз так холодно в Калининграде было две недели назад. В воскресенье температура вырастет до +17...+18. Оба выходных дня ожидаются абсолютно сухими. Атмосферное давление будет плавно расти - на пике в воскресенье значение составит 767 миллиметров ртутного столба.

Предварительный прогноз Гидрометцентра России обещает потепление в середине следующей недели. Если синоптики не ошибутся, температура в первых числах июня вырастет до +22 градусов.