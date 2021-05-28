Елена Дятлова: В Калининграде нужно развивать инфраструктуру для электросамокатов

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В Калининграде стоит развивать инфраструктуру для электросамокатов и велосипедов. Об этом в пятницу, 28 мая, журналистам сказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Действующее законодательство сегодня никак не определило статус самоката. Это общая проблема. Запретить электросамокаты нельзя. Но можно делать такое количество велодорожек, необходимых для нашего города, чтобы разъединить потоки пешеходов, велосипедистов и самокатов. И запретить покупать электросамокаты мы не можем. Нужно развивать инфраструктуру для них, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации отметила, что в этом вопросе важно взаимное уважение жителей города друг к другу.

- Когда в одном подъезде мы живем, мы учимся совмещать наши интересы. Точно так же нужно и здесь действовать тем, кто катается на самокатах, кто передвигается на велосипедах, и тем, кто ходит пешком. Учиться жить на ограниченной территории тротуаров, - сказала Елена Дятлова.