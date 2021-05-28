Главный акционер АВТОТОР удостоен ордена преподобного Серафима Саровского

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Главный акционер АВТОТОР С. В. Щербаков удостоен высокой награды Русской православной церкви. Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Сергей Владимирович награжден орденом преподобного Серафима Саровского.

Награду главному акционеру АВТОТОР вручил архиепископ Балтийский и Калининградский Серафим. «Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Щербаков Сергей Владимирович во внимание к помощи в строительстве собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде удостаивается ордена Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского II степени», - отметил иерарх.

Патриарх Кирилл отметил значительный вклад в строительство храма основателя АВТОТОР В. И. Щербакова и его супруги Н. В. Щербаковой. «По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Щербакову Владимиру Ивановичу преподается в благословение икона целителя Николая за окончание строительства собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», - сказал архиепископ Серафим. Наталье Викторовне от Патриарха была передана икона Казанской Божией Матери.

Патриарх также передал Иверскую и Смоленскую иконы председателю Совета директоров «АВТОТОР Холдинг» В. И. Горбунову и председателю Совета директоров «Энерготрансбанка» И. Д. Иванову.

Собор святых равноапостольных Кирилла и Мефодия построен в Калининграде на проспекте Мира. Он вмещает более 600 человек и является вторым по высоте в Калининграде после Кафедрального собора Христа Спасителя, расположенного на площади Победы. Высота храма от основания до креста, венчающего главный купол храма, - 46 метров. Высота храма от основания до самой высокой отметки (колокольня храма) - 56 метров.

Владимир Иванович, Наталья Викторовна и Сергей Владимирович Щербаковы являются учредителями и спонсорами Балтийского православного благотворительного фонда, который, содействуя решению важнейших задач по сохранению наследия духовной культуры России, укреплению в обществе нравственных ориентиров, духовному просвещению, оказывает помощь строительству храмов, реставрации святынь как в Калининградской области, так и за ее пределами.

На средства Балтийского православного благотворительного фонда также осуществляется всесторонняя поддержка Православной гимназии Калининградской епархии Русской православной церкви, которая получает современное оборудование для учебы и развития детей.

Справка. Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,3 млн автомобилей.