На острове Канта открылась выставка, посвященная фестивалю «Калининград Сити Джаз»

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде на острове Канта открылась выставка, посвященная международному музыкальному фестивалю «Калининград Сити Джаз» (6+). Как рассказали в оргкомитете, на главной пешеходной улице у Кафедрального собора установили стенды, рассказывающие о 15-летней истории фестиваля.

«Жизнь наполнена разнообразными событиями. «Калининград Сити Джаз» - это, пожалуй, лучшая часть моей жизни и жизни всей нашей команды. Во многом мы живем ради этого музыкального фестиваля. Это большой праздник, большая ответственность и большая работа. Наша гордость, радость и переживания! – говорит генеральный продюсер фестиваля «Калининград Сити Джаз» Андрей Левченко. – Фестиваль нужен нашему городу, и он уже стал частью его истории.

Напомним, XV международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» в этом году впервые пройдет на новой площадке, на острове Канта, с 30.07 по 01.08.2021.

Участники XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз»: Mario Biondi (Италия), De Phazz (Германия), Richard Galliano Acoustic Trio (Франция), The Herbaliser (Великобритания), Uros Peric feat. Robyn Charles and Dmitry Koshelev Big Band (Словения/США/Россия), Funk’n’stein (Израиль), The Schwings (Литва), Latvian Radio Big Band (Латвия), Tesla Boy, Антоха МС, Сергей Манукян, ЛАУД, Moonberry Jam и другие (6+).